Kimmer Coppejans is meester van de tiebreaks in challenger in Oeiras en plaatst zich voor finale

Het was al een mooie week geweest voor Kimmer Coppejans in de challenger in Oeiras. Die finaleplaats wilde hij ook nog wel binnenhalen op het toernooi in Portugal. Geen sinecure uiteraard om de meer dan 200 plaatsen hoger gerangschikte Nicolas Jarry te verslaan. Kimmer Coppejans legde de Chileen alvast het vuur aan de schenen en gaf hem geen duimbreed toe. In de tiebreak van de openingsset kwamen beide spelers slag om slinger op setpunt. Coppejans redde twee setballen en greep zijn derde kans om zelf de set te pakken. Jarry maakte met een vroege break in de tweede set duidelijk dat het nog lang niet gespeeld was. Coppejans keerde wel terug tot 3-3, maar nadien kon Jarry opnieuw afstand nemen. Deze keer gaf hij zijn voorsprong ook niet meer prijs. UITSTEKEND BEGIN IN BESLISSENDE TIEBREAK Er kwam dus een derde set aan te pas. De twee spelers wonnen in die set al hun opslagspelletjes. Opnieuw een tiebreak dus. Coppejans nam een uitstekende start en versierde bij 6-3 drie matchballen. Bij het derde matchpunt ging de forehand approach van Jarry te ver. Coppejans kon zo zijn finaleplek vieren en won zijn halve finale met 7-6 (11/9), 4-6 en 7-6 (7/5). Lees ook... Challenger-en ITF-circuit: Coppejans door naar halve finales, BenoƮt sneuvelt in de kwartfinales



