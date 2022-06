Loting Wimbledon bekend: Van Uytvanck, Minnen en Zanevska komen meteen grandslamwinnaressen tegen

De loting voor het enkelspel op Wimbledon is bekend. Van Uytvanck, Minnen en Zanevska mogen de borst natmaken: ze moeten het meteen opnemen tegen echte wereldtoppers.

Enkele van onze Belgische dames hebben het dus niet getroffen. Alison Van Uytvanck was in de voorbereidingstoernooien op gras uitstekend in vorm, maar zal de Britse sensatie Emma Raducanu (WTA-11) moeten verslaan om de tweede ronde te halen. Raducanu, nog altijd maar 19, won in 2021 de US Open en zal voor eigen publiek zeker haar beste beentje willen voorzetten.

Ook een zware dobber voor Greet Minnen. Zij treft met Garbiñe Muguruza een ex-winnares van Wimbledon. De Spaanse won het toernooi in 2017 en is momenteel de nummer tien op de wereldranglijst. Daarnaast staat ook Maryna Zanevska voor een zware opgave: Barbora Krejčíková, de Roland Garros-winnares van 2021 en nummer 15 van de wereld, is haar eerste tegenstandster.

© photonews

Nog bij de dames neemt Kirsten Flipkens het in haar laatste toernooi in het enkel op tegen qualifier Jaimee Fourlis, speelt Elise Mertens tegen de Colombiaanse Osorio en Wickmayer tegen de Chinese Zhu Lin. Bij de mannen mag David Goffin met Radu Albot als tegenstander niet klagen. Wildcardspeler Zizou Bergs neemt het op tegen de Brit Jack Draper.