Challenger-en ITF-circuit: Coppejans door naar halve finales, Benoît sneuvelt in de kwartfinales

Met Kimmer Coppejans en Marie Benoît was er op het challenger-en ITF-circuit nog altijd Belgische vertegenwoordiging deze week. Enkel Coppejans is nog een ronde verder kunnen gaan.

Beiden stonden in de kwartfinales van hun respectievelijke toernooien tegen een Poolse tegenstander. Kimmer Coppejans moest op de challenger in Oeiras voorbij Daniel Michalski. Die zag een vroege voorsprong ongedaan gemaakt in de openingsset, maar kon wel nog een stevige eindspurt plaatsen. Zo ging die set alsnog naar Michalski.

In de tweede set gaven beide spelers mekaar geen duimbreed toe. Coppejans speelde wel een sterke tiebreak, waardoor hij een beslissende set kon afdwingen. Onze landgenoot kon ook doorduwen, want bij 2-2 in de derde set sloeg hij een mooi kloofje, dat hij nadien ook met succes kon verdedigen. Coppejans schaarde zich met 5-7, 7-6 (7/2) en 6-3 bij de laatste vier.

POOLSE TE STERK VOOR BENOÎT

Marie Benoît had de kwartfinales gehaald in het Zweedse Ystad en nam het daarin op tegen Weronika Falkowska. Er waren kansen over en weer. Falkowski was de speelster die ze met beide handen greep in het tweede deel van set 1. Benoît kwam nog 2-3 voor, maar de volgende games gingen naar haar opponente. In set 2 maakte Benoît een achterstand goed. Aan het eind moest ze wel finaal het hoofd buigen met 6-3 en 7-5.