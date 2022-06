Marie Benoît bereikt de kwartfinales in Ystad

Marie Benoît is goed bezig op het ITF-tornooi van Ystad. Ze heeft haar 2e ronde gewonnen en staat nu in de kwartfinales.

Op het ITF-tornooi van het Zweedse Ystad stond Marie Benoît na haar overwinning in de 1e ronde vandaag in de 2e ronde. Ze speelde tegen thuisspeelster Jacqueline Cabaj Awad.

Benoît breakte bij 2-2 in de 1e set. Daarna ging ze nog eens door de opslag. Ze won die 1e set met 6-2. Ook in de 2e set kende Benoît weinig problemen. Ze ging al snel door de opslag van Cabaj Awad. Benoît won ook vlot de 2e set met 6-2.

In de kwartfinales volgt Elena Malygina of Weronika Falkowska. Zij moesten later op de dag hun 2e ronde nog spelen.