Joran Vliegen is in Mallorca uitgeschakeld in het dubbel

Joran Vliegen is uitgeschakeld in het dubbeltornooi van Mallorca. Samen met Aslan Karatsev verloor hij in de kwartfinales in Mallorca.

Op het dubbeltornooi van Mallorca stond Joran Vliegen in de kwartfinales. Samen met Aslan Karatsev speelde hij tegen Rafael Matos en David Vega Hernandez. Vliegen en Karatsev liepen in de 1e set 4-1 uit. Hun break voorsprong konden ze behouden. Ze wonnen die set met 6-3. In de 2e set lieten beide duo's elkaar weinig ruimte toe. Er kwam een tiebreak. Die verloren Vliegen en Karatsev met 3-7. De match moest beslist worden door een supertiebreak. Die wonnen Vega Hernandez en Matos.