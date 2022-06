Flipkens leeft toe naar haar laatste Wimbledon: "Laatste keer beste tennis laten zien"

Nog een laatste keer haar beste tennis laten zien. Daar hoopt Kirsten Flipkens op Wimbledon op. Dat wordt haar laatste toernooi in het enkelspel.

"Ik hoop de komende dagen te recupereren om Wimbledon in topvorm aan te vatten", zegt Kirsten Flipkens bij Sporza na haar uitschakeling in de achtste finales in Eastbourne. Nu rest enkel Wimbledon nog. "Eerlijk gezegd heb ik geen enkele verwachting. Ik hoop vooral te genieten met familie en vrienden."

Aangezien Flipkens op de vorige grastoernooien nog wel goed presteerde, moet er ook op Wimbledon nog een mooi verhaal inzitten. "Ik leg mezelf geen enkele druk op. Veel hangt af van de loting, want ik ben geen reekshoofd", beseft Flipkens.

Overigens blijft ze ondanks die prestaties achter haar beslissing zijn om te stoppen met tennis. Als het alleen grastoernooien zouden zijn, zou ze nog wel verder doen, maar de drukke kalender maakt het slopend. "Ik zit wel met enkele pijntjes", geeft ze nog mee in aanloop naar Wimbledon.