Yanina Wickmayer in sneltempo naar de laatste kwalificatieronde in Wimbledon

Yanina Wickmayer heeft zich snel kunnen plaatsen voor de laatste kwalificatieronde in Wimbledon. Na nog geen uur stond de 6-0 en 6-3 al op het bord.

In de 2e kwalificatiewedstrijd van Wimbledon speelde Yanina Wickmayer tegen de Bulgaarse Isabella Shinikova.

De 1e set ging heel vlot voor Wickmayer. In een mum van tijd stond 6-0 op het bord. Ook gunde ze Shinikova maar 7 punten in de hele set. Wickmayer breakte in de 2e set bij 2-2. Die break was voldoende om die set en daarmee ook de partij te winnen: 6-3.

In de laatste kwalificatieronde speelt Wickmayer tegen de Slovaakse Rebecca Sramkova of de Zuid-Koreaanse Su Jeong Jang.