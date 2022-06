Na zeges tegen Zanevska en Mertens trekt Flipkens nu aan kortste eind tegen speelster die ze klopte in kwalificaties

De zeges van Flipkens tegen Zanevska en Mertens hebben geen vervolg gekregen. In de kwalificaties had Flipkens ook al Tomova geklopt en die kwam ze nu opnieuw tegen.

Kirsten Flipkens had in haar laatste kwalificiatiematch gewonnen van de Bulgaarse Tomova, maar wel pas na een tiebreak in de derde set. Nadien rekende Flipkens knap af met haar landgenotes Zanevska en Mertens. Ook Tomova won als lucky loser haar wedstrijden op de hoofdtabel en Flipkens wist dus dat het geen sinecure zou worden om haar voor de tweede keer in korte tijd opzij te zetten.

Dat bleek ook toen Tomova met de eerste spelletjes aan de haal ging, maar Flipkens keerde de situatie in de eerste set nog helemaal om. Van 2-0 ging het naar 3-6. Dat was echter geen voorteken voor de rest van de wedstrijd. Tomova nam ook de betere start in de tweede set en hield deze keer haar voorsprong vast.

TOMOVA START TELKENS HET BEST

Ze haalde dat beproefde recept ook boven in de derde set en liep dus weer onmiddellijk uit. Deze keer kwam er wel meteen een antwoord van Flipkens. Nadien kon Tomova nog een keer afstand nemen. Ditmaal was het te veel gevraagd om de kloof opnieuw te dichten. Met 3-6, 6-3 en 6-4 is het Tomova die de kwartfinales bereikt op Eastbourne.