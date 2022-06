Joris De Loore verliest in de 2e ronde in Milaan van het 1e reekshoofd

Joris De Loore is uitgeschakeld op het challengertornooi van Milaan. Hij verloor in 2 sets van het 1e reekshoofd.

In de 2e ronde van het challengertornooi in Milaan stond Joris De Loore tegen de Argentijn Federico Coria. Hij is het 1e reekshoofd in Milaan.

De Loore stond meteen een break achter, maar hij kon herstellen: 2-2. Nadien was Coria veel te sterk. Hij won elk game in de 1e set. Het werd 6-2. Ook in de 2e set kon De Loore moeilijk wedijveren met Coria. Het werd 6-0 en dus de uitschakeling.