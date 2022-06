Greet Minnen moet in achtste finales Bad Homburg in drie sets het hoofd buigen tegen voormalig top 15-speelster

In tegenstelling tot Van Uytvanck haalde Minnen wel de achtste finales in Bad Homburg. Een ex-top 15-speelster was in deze fase van het toernooi te sterk voor Minnen.

Het was Sabine Lisicki die een einde maakte aan het toernooi van Minnen. De Duitse was ooit de nummer 12 op de wereldranglijst. Haar beste jaren liggen al lang achter zich, maar in Bad Homburg bewijst ze dus dat ze nog altijd een behoorlijk niveau kan halen. Ze ging Minnen meteen onder druk zette en dat rendeerde in het vierde spelletje. Nadat ze een kloof had geslaan, gaf Lisicki haar voorsprong niet meer prijs.

Een heel ander verhaal was het in de tweede set. Minnen, die in de eerste ronde vlot de Japanse Doi opzij had gezet, krikte haar niveau ferm op en maakte duidelijk dat ze haar tegenstander niet zomaar een plek in de kwartfinales cadeau ging doen.

NA SETWINST MINNEN ROLLEN WEER OMGEKEERD

De tweede set ging dus overtuigend naar Minnen, maar in de beslissende derde set waren de rollen weer omgekeerd. Het was Lisicki die de belangrijke punten won en zo afstand kon nemen. Het werd 6-3, 2-6 en 6-2 voor de thuisspeelster.