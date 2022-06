Geen teleurstelling bij Van Uytvanck na snelle exit: "Daar wil je altijd schitteren"

Alison Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van het toernooi in Bad Homburg (Duitsland) van de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Van Uytvanck ging er na haar toernooiwinst in Italië op zondag in Duitsland meteen uit in de eerste ronde. Een schril contrast, maar dat deerde de Grimbergse duidelijk niet.

"Ik was zondagavond nog in Gaiba. Dan is het geen schande om vandaag in een tiebreak de derde set te verliezen van het zesde reekshoofd", zei Van Uytvanck. "Ik speelde in Italië bovendien op erg slechte velden. Dat voel ik nog. Hier in Duitsland kon ik nog nauwelijks trainen. Dan wordt het moeilijk.”

“Ik vind dat ik een goede match speel. Mijn instelling was uitstekend. Ik heb gevochten voor elk punt. Ik leidde met 4-2 in de derde set, maar ze kwam nog terug en klopte me vervolgens weg in de tiebreak. Het doet natuurlijk pijn, maar ik kan mezelf niets verwijten.”

Alle ogen zijn nu op Wimbledon gericht. “Ik speel echt goed momenteel. Ik voel me goed op het gras. Ik moet nu genoeg rusten. Er zijn dit jaar geen WTA-punten te winnen op Wimbledon, maar dat verandert niets voor mij. Ik ga met veel enthousiasme het terrein op. Het is nog steeds een grandslamtoernooi en daar wil je altijd schitteren.”