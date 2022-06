Flipkens speelt... tegen speelster die ze klopte in de kwalificaties: "Best grappig"

Opvallend duel voor Kirsten Flipkens in Eastbourne. In de derde ronde speelt onze landgenote tegen een speelster die ze uitschakelde in de kwalificaties.

In het Britse Eastbourne klopte Kristen Flipkens in de eerste en tweede ronde telkens een Belg. Eerst ging Maryna Zanevska voor de bijl, daarna ook Elise Mertens. Flipkens neemt het in haar derde ronde op tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova die ze vorige zondag in de kwalificaties nog versloeg. Tomova werd echter opgevist als 'lucky loser' na het forfait van de Tunesische Ons Jabeur. "Het is een beetje een grappige situatie", lacht Flipkens met de situatie. "Maar het zal niet makkelijk worden. Ik moest hard knokken tegen Tomova. De partij duurde bjina twee uur. Ik hoop vooral dat mijn lichaam goed hersteld is van de partij tegen Mertens. Ik ben het niet meer gewoon vijf dagen op rij te spelen, zes zelfs met het dubbel erbij." Flipkens is bezig aan haar laatste dagen in het enkelspel. Na het toernooi van Wimbledon stopt ze ermee.