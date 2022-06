Challenger-en ITF-circuit: Kimmer Coppejans bereikt kwartfinales en ook Marie Benoît boekt overwinning

Ook op het challenger-en ITF-circuit komen Belgen in actie, zoals Kimmer Coppejans en Marie Benoît. Beiden hebben ze op deze woensdag een overwinning behaald.

Allebei zijn ze ook in deze fase van het jaar nog op gravel actief. Kimmer Coppejans nam het in de achtste finales van het challengertoernooi op tegen Steven Diez. Tien spelletjes lang hielden beide spelers mekaar in evenwicht. Vervolgens kon Coppejans toch een break forceren en de eerste set naar zich toe trekken.

Eens Coppejans de eerste set op zak had, was het moeilijkste gebeurd. Coppejans ging alleen nog beter spelen en zijn tegenstander had het moeilijk om op zijn niveau een antwoord te bieden. Slechts één spelletje was Diez nog gegund. Coppejans plaatste zich met 7-5 en 6-1 voor de kwartfinales.

BENOÎT WINT NA SPANNENDE TIEBREAK

De wedstrijd van Marie Benoît kaderde nog maar in de eerste ronde van het ITF-toernooi van het Zweedse Ystad. De Duitse Nikol Rivkin haalde nog wel een vroege achterstand op, maar nadien ging Benoît toch vlot met de eerste set aan de haal. Er was meer spanning in de tweede set, die uitdraaide op een tiebreak. Benoît maakte het af bij de derde matchbal. Het werd 6-2 en 7-6 (9/7).