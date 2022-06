ATP-circuit kiest voor radicale ommekeer en laat coaching toe

Vanaf 11 juli mag er in het ATP-circuit gecoacht worden. Het gaat om een proefproject voor de rest van het seizoen.

Tot dusver was coaching vanuit de tribunes verboden, maar daar komt nu verandering in. Vanaf 11 juli is het toegelaten, al is het wel beperkt.

De coach krijgt een zitje toegewezen en mag van daarop zowel verbaal als non-verbaal coachen. Voorwaarde is dat het spel niet onderbroken wordt en de opponent geen hinder voelt.

Het gaat om enkele woorden die gezegd mogen worden, geen uitgebreid moment dus. Bovendien kan het enkel aan de speelhelft waar zowel de coach als de speler zich bevinden. Na de ATP Finals in november wordt een evaluatie gemaakt.