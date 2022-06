Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure winnen hun 1e kwalificatieronde

Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure hebben hun 1e wedstrijd in de kwalificaties van Wimbledon gewonnen. Ze wonnen allebei in 2 sets.

Via de kwalificaties proberen Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon.

Bonaventure speelde tegen Amerikaanse Francesca Di Lorenzo. In de 1e set kwam Bonaventure een break voor. Ze gaf een opslagspel nog uit handen, maar kon daarna meteen weer breaken: 4-6. Set 2 ging gelijkop. Bij 4-5 breakte Bonaventure. Ze gaat zo door naar de 2e kwalificatieronde. Daar neemt ze het op tegen de Amerikaanse Catherine Harrison.

Wickmayer stond tegenover de Oostenrijkse Julia Grabher. Wickmayer breakte in het midden van de 1e set, maar Grabher kon meteen weer langszij komen. Bij 4-4 ging Wickmayer opnieuw door de opslag en won daarna de set: 4-6. Beiden lieten elkaar weinig ruimte in de 2e set en er kwam een tiebreak. Daarin stond Wickmayer eerst achter, maar ze herstelde en won met 4-7. In de volgende ronde wacht de Bulgaarse Isabella Shinikova.