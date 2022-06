Ruben Bemelmans stopt met tennissen en wordt coach: "Het is tijd voor de volgende generatie"

Ruben Bemelmans stopt met tennissen en wordt coach. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. "Het is tijd voor de volgende generatie", schrijft hij.

In 2006 werd Ruben Bemelmans proftennisser. In 2022 besliste hij om te stoppen met tennissen. Dat maakte hij zelf bekend op Instagram.

"Het is tijd om een belangrijk hoofdstuk in mijn leven af te sluiten", schreef Bemelmans. "Het is tijd om te stoppen met tennissen. Ik begon toen ik 3 jaar was. Bijna 30 jaar later is het tijd voor de volgende generatie om over te nemen."

"Mijn tijd op het tennisveld is over", ging Bemelmans verder. "Maar ik ben zeer blij dat ik nieuw talent kan begeleiden. Dat deed ik al de laatste weken met Zizou Bergs. Eerder deed ik al hetzelfde met Michael Geerts."

Bemelmans stond enkele jaren geleden in de top 100 van de ATP-ranking. Hij haalde nooit een finale van een tornooi, maar stond wel een paar keer in de 3e ronde van een grandslamtornooi. Ook was hij er in 2015 en 2017 bij toen België de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk speelde.