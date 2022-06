Ruben Bemelmans kijkt terug op zijn carrière: "Voor België spelen was een eer"

Ruben Bemelmans is gestopt met tennissen. Bij Sporza blikte hij terug op zijn carrière.

Al van een jongen leeftijd startte Ruben Bemelmans met tennissen. "Na 30 jaar tennissen is het moeilijk om afscheid te nemen", zei hij aan Sporza. "Ik wou dit jaar nog uitdoen, maar de laatste maanden voelde ik dat er minder motivatie was. Ik heb dan samen met mijn vrouw beslist om te stoppen. Ik ben best wel trots op mijn carrière en kan er met grote fierheid op terugkijken."

Bemelmans speelde ook mee voor België in de Davis Cup. Daarmee haalde hij de finale in 2015 en 2017. "Dat waren mijn hoogtepunten", ging hij verder. "Spelen voor je land en in zo'n sfeer is altijd een eer geweest. Dat was ook echt genieten. Normaal speel je individueel, maar dat was in teamverband."

LAATSTE PARTIJ TEGEN BERGS

Het volgende voor Bemelmans is spelers begeleiden. Dat doet hij nu al met Zizou Bergs: "We zijn enkele weken geleden begonnen en hebben al mooie dingen meegemaakt. Ik ga hem proberen te bereiken wat ik bereikt heb en zelfs meer." Bemelmans laatste partij was tegen zijn poulain. "Wel een beetje apart om zo mijn carrière af te sluiten, maar wel leuk dat het tegen hem was", besloot hij.