Ook Michael Geerts naar de 2e ronde in Portugal na een vlotte overwinning

Michael Geerts heeft zich geplaats voor de 2e ronde in Oeiras in Portugal. Ondanks een korte regenpauze won hij vlot in 2 sets.

Naast Kimmer Coppejans is ook Michael Geerts deze week aan de slag op het challengertornooi van Oeiras in Portugal. In de 1e ronde stond Geerts tegenover de Braziliaan Daniel Dutra Da Silva. Geerts begon meteen goed aan de 1e set. Al snel stond het 3-0. Daarna was er een korte regenpauze. Na de onderbreking kwam de Braziliaan terug tot 3-2, maar Geerts vond terug zijn ritme en stoomde door naar 6-2. In de 2e set ging Geerts vrij snel door de opslag van Dutra Da Silva en hij gaf die break voorsprong niet meer uit handen. Het maakte het af met 6-4. De Portugese thuisspeler Joao Domingues wordt de volgende tegenstander van Geerts.