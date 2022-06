Na haar tornooizege verliest Alison Van Uytvanck meteen in de 1e ronde in Bad Homburg

Alison Van Uytvanck won vorige week het tornooi van Gaiba. In Bad Homburg heeft ze in de 1e ronde verloren van de nummer 25 van de wereld. Later op de dag speelden Greet Minnen en Kimberley Zimmermann elk nog in het dubbel. Ook zij verloren hun partij.

In Gaiba won Alison Van Uytvanck op dominante wijze het WTA-tornooi. De week erna stond ze op het gras van Bad Homburg in de 1e ronde stond ze tegen het nummer 25 van de wereld, de Amerikaanse Amanda Anisimova. De 1e set begon goed voor Van Uytvanck. Ze liep 4-1 uit. Anisimova kwam nog terug tot 4-3, maar Van Uytvanck won de set met 6-3. In set 2 was er een ander beeld. Anisimova liep deze keer een break uit en ze gaf die voorsprong niet meer af: 3-6. Van Uytvanck begon goed in de 3e set. Ze kwam een break voor: 4-2, maar Anisimova kwam terug. Er volgde een tiebreak. Daarin was de Amerikaanse de sterkste. Het werd 4-7 en dus de uitschakeling voor Van Uytvanck. DUBBEL Later op de dag speelde Greet Minnen samen met de Hongaarse Anna Bondar. Ze verloren in 2 sets van een Slovaaks-Russisch duo met 3-6 en 5-7. Ook Kimberley Zimmermann kwam in actie in het dubbel. Samen met de Poolse Katarzyna Piter verloor ze van een Japans duo na een supertiebreak. Het werd 6(3)-7, 6-4 en 13-11.

