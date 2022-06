Kirsten Flipkens wint van Elise Mertens in Eastbourne

Kirsten Flipkens is doorgestoten naar de 3e ronde in Eastbourne. Ze won van Elise Mertens in 3 sets en na bijna 2 uur tennissen.

In de 1e ronde van het WTA-tornooi in Eastbourne was er al een Belgisch duel tussen Maryna Zanevska en Kirsten Flipkens. Flipkens won die. Ook in de 2e ronde was er een Belgisch duel. Elise Mertens was de volgende tegenstandster van Flipkens.

Flipkens had meteen het ritme van in de 1e ronde te pakken. Ze liep meteen een break uit en liet Mertens niet terug in de 1e set komen. Flipkens won die set met 2-6.

In set 2 was Mertens de betere. Ze liep 3-1 uit. Flipkens breakte terug, maar Mertens kon daarop meteen een nieuwe break forceren. Het werd uiteindelijk 6-2.

Mertens won het 1e spelletje in de 3e set, maar daarna won Flipkens elke game. Zij gaat zo door naar de 3e ronde. Dan is de Bulgaarse Viktoriya Tomova de volgende tegenstandster voor Flipkens.