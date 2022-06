Zizou Bergs krijgt na toernooiwinst prachtig nieuws van de organisatie van Wimbledon

Wat een tijd beleeft Zizou Bergs. Hij kan een toernooizege bijschrijven en dan kwam ook Wimbledon nog eens met schitterend nieuws.

Zizou Bergs won zondag het challengertoernooi van Ilkley. De traditie wil dat de winnaar van dat toernooi ook een wildcard krijgt om op Wimbledon te spelen. En jawel, de organisatie van Wimbledon nodigt Bergs uit. De 23-jarige Belg mag zich opmaken voor een trip naar de All England Club.

Omdat Bergs dus een wildcard ontvangt, moet hij ook geen kwalificaties spelen op Wimbledon en komt hij rechtstreeks op de hoofdtabel terecht. Vervolgens hangt er veel af van de loting. Het spelen van een absolute topaffiche zou een boeiende ervaring kunnen worden. Bij een haalbare loting mag Bergs in zijn huidige vorm misschien hopen op één of meerdere zeges.

WIMBLEDON MAIN DRAW WILDCARD!!!😍😍😍 https://t.co/mQGaBB4CAG — Zizou Bergs (@ZizouBergs) June 19, 2022

Op het toernooi van Ilkley moest Bergs wel kwalificaties spelen. Hij heeft zijn wildcard dus moeten verdienen. Bergs blonk onder meer uit met zijn mentale weerbaarheid. In de eerste ronde kwam hij nog terug na een achterstand van een set en een break. In de finale stond hij in de laatste set ook een break achter en maakte hij ook in de beslissende tiebreak een achterstand goed.