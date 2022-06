Kirsten Flipkens verslaat Maryna Zanevska in Eastbourne en treft Elise Mertens

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in Eastbourne. Ze versloeg vlot Maryna Zanevska. In de volgende ronde treft Flipkens Elise Mertens.

In de 1e ronde van het WTA-tornooi van Eastbourne stond er een Belgisch duel op het programma. Maryna Zanevska en Kirsten Flipkens stonden tegenover elkaar.

Flipkens liep in de 1e set meteen uit: 0-2. Daarna volgde een spervuur aan breaks en rebreaks. Flipkens kon bij 2-4 nog eens haar opslagspel behouden en won de 1e set met 2-6.

In de 2e set was er eerst een ander beeld. Zanevska liep 3-1 uit, maar dan stelde Flipkens orde op zaken. Ze won 5 games op rij en won de 2e set met 3-6.

Elise Mertens is de tegenstandster van Flipkens in de 2e ronde. Mertens was als 13e reekshoofd in de 1e ronde vrij.