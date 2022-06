Kirsten Flipkens kan niet hetzelfde doen in het enkel en verliest in het dubbel

Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in het dubbel in Eastbourne. Samen met de Française Kristina Mladenovic verloor ze in 2 sets.

Enkele uren na haar enkelwedstrijd tegen Maryna Zanevska moest Kirsten Flipkens in Eastbourne opnieuw aan de bak in het dubbel. Ze stond aan de zijde van de Française Kristina Mladenovic, die ze in de kwalificaties nog had uitgeschakeld. In de 1e ronde moesten ze spelen tegen een Canadees-Mexicaans duo. Flipkens en Mladenovic kwamen meteen 1-3 achter, maar ze konden terugvechten naar 3-3. Ook moesten ze een break bij een 5-6-achterstand wegwerken. Uiteindelijk kwam er een tiebreak. Die verloren ze met 6-8. In de 2e set verloren Flipkens en Mladenovic meteen hun opslagspel. Daarna konden ze ook geen vuist meer maken. Het werd 0-6 en de uitschakeling.