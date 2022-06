Kimmer Coppejans wint in de 1e ronde in Portugal

Kimmer Coppejans is goed begonnen op het challengertornooi van Oeiras in Portugal. Hij won in 2 sets.

In Portugal speelt Kimmer Coppejans het challengertornooi van Oeiras. In de 1e ronde stond hij tegenover de Spanjaard Roberto Carballes Baena. Coppejans liep in de 1e set 1-3 uit. Carballes Baena kon terugkomen tot 4-4, maar dan breakte Coppejans opnieuw. Hij won de 1e set met 4-6. In set 2 liep kwam Coppejans 4-2 achter, maar hij kwam terug naar 5-5 en stoomde door naar setwinst: 5-7. De tegenstander van Coppejans in de 2e ronde is nog niet bekend.