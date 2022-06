Joris De Loore ronde verder in Milaan na opgave tegenstander

Joris De Loore is goed begonnen op een challengertornooi in Milaan. Hij mag naar de 2e ronde na de opgave van zijn tegenstander.

Op een challengertornooi in Milaan stond Joris De Loore in de 1e ronde. Hij moest het opnemen tegen de Nederlander Robin Haase.

In de 1e set kende De Loore weinig problemen. Hij breakte meteen en won die set met 1-6. Ook in set 2 stond hij een break voor, maar dan moest Haase opgeven. Daardoor gaat De Loore door naar de 2e ronde. Zijn tegenstander is nog niet bekend.