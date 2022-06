Joran Vliegen wint zijn 1e partij in het dubbel na 2 tiebreaks

Joran Vliegen heeft zijn 1e ronde in dubbel in Mallorca gewonnen. Samen met de Rus Aslan Karatsev won hij met 2 tiebreaks.

Op het dubbeltornooi in Mallorca stond Joran Vliegen niet aan de zijde van zijn vaste dubbelpartner Sander Gillé. Vliegen speelt in Mallorca samen met de Rus Aslan Karatsev. In de 1e ronde stonden ze tegenover Kazachs-Argentijns duo.

In de 1e set gaven beide duo's elkaar weinig ruimte. Er kwam een tiebreak en die was duidelijk voor Vliegen en Karatsev: 1-7. Ze liepen in de 2e set 1-3 uit, maar de Kazach en Argentijn kwamen terug. Er kwam opnieuw een tiebreak. Die was spannender dan in de 1e set. Het werd 6-8.

Vliegen en Karatsev gaan dus door naar de 2e ronde. Hun tegenstanders zijn nog niet bekend.