Joachim Gérard onthoudt vooral titel in het enkelspel op Queen's en kan met pak vertrouwen naar Wimbledon

Joachim Gérard heeft het afgemaakt op het toernooi van Queen's, een voorbereiding op Wimbledon. Sterker nog: in zowel het enkel als het dubbel was hij de sterkste.

Gérard had zich geplaatste voor de finale van het enkelspel in Queen's door topreekshoofd Alfie Hewett uit te schakelen. In die finale trof de Belg dan tweede reekshoofd Stéphane Houdet. Die kon hem al helemaal niets in de weg leggen.

DOMINANT IN FINALE ENKELSPEL

Gérard domineerde en gunde zijn opponente slechts één spelletje in de openingsset. De Fransman sprokkelde één spelletje meer in de tweede set, maar meer zat er niet in. Spannend werd het nooit. Gérard pakte de titel met 6-1 en 6-2.

Nadien speelde Gérard aan de zijde van Andrew Penney ook nog de dubbelfinale. De titel in het dubbelspel moest hij wel aan zich voorbij laten gaan, want Alfie Hewett en Stéphane Houdet waren te sterk met tweemaal 6-2. Dat neemt niet weg dat Gérard een pak vertrouwen heeft opgedaan met het oog op Wimbledon.