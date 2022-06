Elders in de tennistoernooien: Medvedev ruziet met coach en verliest finale, nummer 10 van de wereld zet reeks verder

De finales van Van Uytvanck en Bergs werden al aangehaald, maar elders streden ook Medvedev en enkele andere toppers voor de titel. Een overzicht van hoe dat is uitgedraaid.

Op Queen's hebben ze bij de mannen voor het tweede jaar op rij dezelfde winnaar gekregen: de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer 10 van de wereld klopte in de finale de Serviër Krajinovic met 7-5 en 6-4. Berrettini voelt zich duidelijk goed in zijn vel op gras. De Italiaan had vorige week al het toernooi van Stuttgart gewonnen.

Ook Halle organiseert elk jaar een grastoernooi en daar verloor Daniil Medvedev de finale. Datzelfde overkwam de nummer 1 van de wereld ook nog maar pas op Rosmalen. In Halle uitte Medvedev zijn frustraties zeer openlijk en schreeuwde hij naar zijn coach. Die bolde het vervolgens af, de Pool Hurkacz nam Medvedev te grazen met 6-1 en 6-4.

HADDAD MAIA BLIJFT WINNEN

In Birmingham had Shuai Zhang al gepast voor de dubbelfinale met Elise Mertens, omdat de Chinese ook de eindstrijd bereikte in het enkelspel. Ook die bleek haar toch te veel fysieke last te bezorgen. Bij 5-4 in het voordeel van Haddad Maia moest Zhang de strijd staken. Voor de Braziliaanse Haddad Maia is het haar tweede toernooiwinst op rij, nadat ze ook al in Nottingham triomfeerde.