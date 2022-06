Kirsten Flipkens houdt hoofd koel in beslissende tiebreak en gaat naar hoofdtabel in Eastbourne

De carrière van Kirsten Flipkens zit in een laatste fase, maar door op Eastbourne de hoofdtabel te halen laat ze ook zien dat ze op gras nog altijd goed uit de voeten kan.

Flipkens had in de eerste kwalificatieronde al de Française Mladenovic opzij gezet. In de wedstrijd tegen de Bulgaarse Tomova stond dus een ticket voor de hoofdtabel op het spel. Dat bleek in de gegeven omstandigheden een nog moeilijkere opgave, want de eerste set kende een spannend verloop en eindigde uiteindelijk in het voordeel van Tomova.

Flipkens was echter niet van plan om die stek op de hoofdtabel al op te geven. Ze joeg haar niveau nog de hoogte in op haar favoriete ondergrond. In de tweede set had Tomova daar geen antwoord op. Met duidelijke overmacht pakte Flipkens set 2.

SPANNING

Het was zaak om voor Tomova om de intensiteit en het spelpeil van Flipkens wel te 'matchen' in de derde set en dat lukte haar ook. Het werd terug veel spannender, er was zelfs een tiebreak nodig om de winnares aan te duiden. Flipkens bleef koelbloedig met het einde in zicht en plaatste zich dan toch voor de eerste ronde van het WTA-toernooi van Eastbourne. Tomova ging voor de bijl met 4-6, 6-2 en 7-6 (7/4).