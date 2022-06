Joachim Gérard meer dan klaar voor Wimbledon: Belg verslaat topreekshoofd op weg naar finale Queen's

Laat Wimbledon maar komen, want Joachim Gérard is prima op dreef. Op Queen's gaat het een finale met Gérard worden, nadat de Belg het topreekshoofd uitschakelde.

Dat eerste reekshoofd op het gras van Queen's, was Brit en dus thuisspeler Alfie Hewett. Geen sinecure om hem op dat terrein te moeten bekampen. Gérard deed het echter prima, al was het in de eerste set wel spanning troef. Die draaide uit op een bijzonder spannende tiebreak en ging uiteindelijk nog naar Hewett.

STERKE REACTIE OP SETVERLIES

Gérard liet zich niet uit zijn lood slaan door het verlies van die eerste set. Integendeel, hij nam vanaf dan de match alleen nog maar meer in handen. Vanaf het begin van de tweede set deelde Gérard de lakens uit en keek hij niet meer achterom.

Het was zo nog op een erg overtuigende manier dat Gérard de maat nam van Hewett met 6-7 (6/8), 6-2 en 6-2. Als Gérard het toernooi van Queen's kan winnen, zou dat zijn dertigste titel zijn in het enkelspel in het rolstoeltennis. Het zou meteen ook de best mogelijke voorbereiding zijn op Wimbledon.