Elise Mertens onthoudt zich met dubbelpartner van finale en neemt trofee dus niet mee in Birmingham

Het blijft bij twee Belgische tennistitels vandaag. Met Elise Mertens die in het dubbel in Birmingham de finale haalde, kon er in principe nog een derde bij komen.

Die komt er echter niet, om de eenvoudige reden dat Elise Mertens en haar dubbelpartner Shuai Zhang besloten hebben om de dubbelfinale in Birmingham niet te spelen. Mogelijk een besluit met het oog op de drukke kalender, want met Eastbourne komt er al snel een nieuw toernooi aan. ALLE ZEGES IN TWEE SETS Blijft zonde dat ze niet kunnen strijden voor de titel, want hun finaleplaats in Birmingham was meer dan verdiend. Mertens en Zhang hadden een Amerikaans en Roemeens duo uitgeschakeld, vooraleer de maat te nemen van Chan en Stosur in de halve finales. Elk van deze overwinningen werd behaald in twee sets. Tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko moest het dus een mooie finale werden. Zover kwam het echter niet. Kichenok en Ostapenko kregen de titel in hun schoot geworpen zonder de eindstrijd te moeten afwerken.