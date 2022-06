Een grandslamwinnares minder aan de start: Naomi Osaka kan dan toch niet meedoen aan Wimbledon

De tennisfans op Wimbledon zullen dan toch Naomi Osaka niet in actie kunnen zien. Ze doet niet mee aan het derde grandslamtoernooi van het jaar.

De Japanse kampte al met zorgen rond haar fitheid op Roland Garros en verloor in Parijs in de eerste ronde. Nadien prijkte de viervoudige grandslamwinnares wel op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon. Zo mochten ze er in het Verenigd Koninkrijk nog lang op hopen om haar te kunnen ontvangen, maar nu zegt Osaka alsnog af.

Ze ondervindt nog te veel hinder van haar achillespeesblessure. "Mijn achillespees is nog niet in orde, ik zie jullie dus volgende keer wel", schrijft Osaka op Twitter. "Het is hoe je je aanpast aan oncomfortabele situaties dat veel zegt over je karakter. Ik realiseer me dat alles wel goed zal uitpakken zolang ik de arbeid blijf leveren. Want wat kan je meer doen?"

Naomi Osaka won de Australian Open en US Open al elk twee keer, maar geraakte op het gras van Wimbledon nog nooit verder dan de derde ronde. Haar laatste zege daar dateert al van meerdere jaren geleden. In 2019 verloor ze in de eerste ronde, het jaar nadien ging het niet door wegens corona, in 2021 paste Osaka door mentale problemen en in 2022 dus wegens een fysieke blessure.