Een fantastische week bekroond: Bergs redt tegen voormalig toptienspeler matchbal en pakt zelf de titel in Ilkley

Wat een fantastische week voor Zizou Bergs in Ilkley! In een finale tegen een voormalig toptienspeler volgde ook nog de kers op de taart.

Met Jack Sock, ooit de nummer 8 van de wereld, was de tegenstand in de finale niet min. Zizou Bergs had echter het vertrouwen aan het eind van reeds een schitterend toernooi. Beide spelers bestookten mekaar volop, wat leidde tot een eerste break en onmiddellijk een rebreak aan het eind van de eerste set. Bergs keek in de tiebreak tegen twee setballen aan, maar ging toch nog met die set aan de haal.

Sock stak een tandje bij. Bergs pakte nog wel het openingsspel in set 2, de volgende drie games waren voor zijn Amerikaanse opponent. Die bouwde zijn voorsprong nog verder uit en trok met overtuiging de stand in evenwicht. Toen Sock ook in het begin van de derde set uitliep, leek de wedstrijd definitief in zijn voordeel gekanteld.

WEERBAARHEID BIJ BERGS

Bergs bleef echter weerbaarheid tonen en kwam nog knap terug tot 4-4. Enkele spelletjes later zou er opnieuw een tiebreak gespeeld moeten worden. Ook in die beslissende tiebreak haalde Bergs een achterstand op. Hij redde een matchbal met een knappe volley en pakte bij de eerste gelegenheid zelf de titel op het challengertoernooi. Bergs triomfeerde met 7-6 (9/7), 2-6 en 7-6 (8/6).