Alison Van Uytvanck rondt dominante week af met fraaie toernooiwinst!

Er komt een toernooiwinst bij op het palmares van Alison Van Uytvanck. De hele week was ze dominant en ook de finale won ze zonder setverlies.

Van Uytvanck voelt zich al sinds het begin van het grasseizoen goed in haar vel op de baan en had op het WTA-toernooi van Gaiba al haar matchen in twee sets gewonnen. In de finale trof ze ook wel de meest bekende tegenstandster in de persoon van Sara Errani.

VAN 0-40 NAAR SETWINST

In het eerste wedstrijddeel waren er kansen over en weer. In het zevende game slaagde Van Uytvanck er als eerste in om de service van de opponente af te nemen. Toen ze serveerde voor de set, kwam ze plots 0-40 achter. Van Uytvanck zette het in datzelfde game nog helemaal recht en had de openingsset dus toch al op zak.

Van Uytvanck kwam nu helemaal onder stoom: bij 1-1 in de tweede set won ze drie spelletjes op rij. De titel lag dan al voor het rijpen. Errani naderde nog tot 4-3, waarna Van Uytvanck toch weer verder afstand nam. Met 6-4 en 6-3 zette onze landgenote de finale in het Italiaanse Gaiba naar haar hand.