Kirsten Flipkens gaat naar de 2e kwalificatieronde in Eastbourne

Kirsten Flipkens heeft haar 1e wedstrijd in de kwalificaties gewonnen. Ze won in Eastbourne in 2 sets.

Voor het WTA-tornooi van Eastbourne is Kirsten Flipkens niet rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. In de 1e kwalificatieronde moest ze het opnemen tegen de Française Kristina Mladenovic. Flipkens kwam al meteen een break voor in de 1e set, maar Mladenovic breakte terug. Daarna gaven ze elkaar weinig ruimte. Bij 5-4 breakte Flipkens opnieuw en zo won ze die set met 6-4. In de 2e set stond Flipkens 0-3 achter. Ze haalde dat snel op en gunde Mladenovic nauwelijks nog iets. Het werd 6-4. In de 2e kwalificatieronde speelt Flipkens tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova.