Finale voor Alison Van Uytvanck in Gaiba

Alison Van Uytvanck heeft de finale in Gaiba gehaald. Ze won in 2 sets.

Op het WTA-tornooi in Gaiba stond Alison Van Uytvanck in de halve finales. De Française Harmony Tan was haar tegenstandster.

In de 1e set losten de 2 elkaar geen vinger. Er kwam een tiebreak. Van Uytvanck won die met 7-3. In de 2e set kwam er meer afscheiding. Van Uytvanck kon 1 keer meer breaken en ze won de 2e set met 6-3.

Van Uytvanck speelt in de finale tegen de Française Diane Parry of de Italiaanse Sara Errani. Van Uytvanck kan haar 6e titel in het enkelspel winnen.