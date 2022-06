Sterk bezig in Gaiba: Alison Van Uytvanck stoot door naar de halve finales

Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de halve finales in Gaiba. Ze was in 2 sets de sterkste.

Lees ook... Alison Van Uytvanck wint vlot het Belgische duel in Gaiba van Ysaline Bonaventure