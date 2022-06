Goed begin op gras: Joachim Gérard wint zijn 1e wedstrijd in Queen's

Joachim Gérard is goed begonnen aan zijn grasseizoen. Hij heeft zijn 1e wedstrijd op het tornooi van Queen's gewonnen.

In het rolstoeltennis is Joachim Gérard zich aan het voorbereiden op Wimbledon. Zijn 1e grastornooi is Queen's. In de 1e ronde stond hij tegenover de Brit Andrew Penney.

Gérard begon meteen goed aan de wedstrijd. Hij won de 1e set met 6-2. In de 2e set liet hij zijn tegenstander volledig kansloos. Hij gunde geen enkele breakkans en won elke game: 6-0.

Nu moet Gérard de halve finales spelen. Daarin wacht opnieuw een Brit, het 1e reekshoofd Alfie Hewett.