Elise Mertens in het dubbel naar de halve finales

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales in het dubbel. Ze was in Birmingham samen met de Chinese Shuai Zhang te sterk in 2 sets.

In de kwartfinales van het dubbeltornooi in Birmingham stond Elise Mertens samen met de Chinese Shuai Zhang tegenover een Roemeens duo. Mertens en Zhang begonnen meteen goed aan de wedstrijd. Ze kwamen al snel een break voor en gaven de set niet meer uit handen. Het werd 6-2. De 2e set ging moeizamer voor hen. Het ging gelijkop en er kwam een tiebreak. Mertens en Zhang wonnen die met 7-2. In de halve finales spelen Mertens en Zhang tegen de Taiwanese Latisha Chan en de Australische Samantha Stosur. Ook weten ze al tegen wie ze het zullen opnemen in de finale als ze hun halve finale winnen.

