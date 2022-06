Yanina Wickmayer na opgave in kwartfinales dubbelspel helemaal uitgetennist in Ilkley

Het tennisavontuur van Yanina Wickmayer in Ilkley zit erop. In de kwartfinales van het dubbelspel moest Wickmayer samen met haar partner Rodionova opgeven.

Eerder op de dag was Wickmayer al uitgeschakeld in het enkelspel van het ITF-toernooi, maar ze speelde dus nog dubbel aan de zijde van Rodionova. Samen waren ze ook favoriet tegen het Britse duo Kartal/Miller. Het draaide echter anders uit dan ze voor ogen hadden.

Dat begon in het vierde spel: ondanks een 40-0-voorsprong gaven Wickmayer en haar Australische dubbelpartner het game helemaal uit handen. Voor ze het wisten, stonden ze 4-1 in games achter. Twee opslagbeurten later waren Kartal en Miller met de eerste set aan de haal gegaan met 6-3.

OPGAVE BIJ EEN SET EN EEN BREAK ACHTERSTAND

Om één of andere reden konden Wickmayer en Rodionova blijkbaar toch niet op volle kracht spelen. Bij een score van 2-1 in de tweede set, toen ze opnieuw al een break in het krijt stonden, gaven ze er de brui aan. Kartal en Miller kregen zo een vrijgeleide richting de halve finales.