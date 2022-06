Van kwalificaties naar kwartfinales: succesverhaal van Zizou Bergs gaat verder na spannende tweesetter

Zizou Bergs begon in de kwalificaties en staat ondertussen in de kwartfinales. Een succesverhaal kan dat dan wel genoemd worden.

Op het challengertoernooi van Ilkley is Zizou Bergs aardig op dreef. Al was het wel niet eenvoudig om Daniel Cox opzij te zetten. In de openingsset slaagde de Brit erin om het de hele tijd 'on serve' te houden. Bergs moest als enige eens een breakbal wegwerken, maar was in de tiebreak dan wel duidelijk de betere speler.

Biij 2-2 in de tweede set kon Bergs dan zelf eens toeslaan op de service van zijn tegenstander. Toen zag het er helemaal rooskleurig uit voor onze landgenoot. Bij 5-3 kwam er al een eerste matchbal. Die werd nog niet benut, maar in het volgende game was het wel prijs. Bergs drukte Cox achteruit en dwong hem met de backhand in de fout te gaan. Zo werd het 7-6 (7/2) en 6-4 en plaatste Bergs zich voor de kwartfinales.