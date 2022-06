Na overtuigende zege in eerste ronde nu toch einde verhaal voor Wickmayer in enkelspel: top 100-speelster is te sterk

Yanina Wickmayer kreeg na haar zege in de eerste ronde de kans om zich met een top 100-speelster te meten op het ITF-toernooi van Ilkley. Die maakte daar een einde aan het avontuur van Wickmayer in het enkelspel.

Yanina Wickmayer had zich in de eerste ronde overtuigend ontdaan van de Britse Xu met tweemaal 6-2. In de achtste finales kreeg Wickmayer de Hongaarse Gálfi tegenover zich, het nummer 98 op de wereldranglijst. Daar zou onze landgenote dus wel een vette kluif aan hebben.

Wickmayer zorgde aanvankelijk wel voor weerstand en kwam nog 4-3 voor in de eerste set. Vanaf dan was het echter een lange periode al Gálfi wat de klok sloeg. Ze ging op en over Wickmayer om met die set aan de haal te gaan en duwde vervolgens ook door.

EERGEVOEL BIJ WICKMAYER

In totaal zou Gálfi liefst acht games op rij winnen: goed voor een tussenstand van 6-4 en 5-0. Het eergevoel kwam nog wel naar boven bij Wickmayer, die zo nog enkele spelletjes wist te sprokkelen. Om met een volledige comeback uit te pakken, was het echter te laat. Gálfi won met 6-4 en 6-3. Het tweede matchpunt was raak.