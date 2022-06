Titelverdediger Medvedev kan opgelucht ademhalen: Russen en Wit-Russen wél welkom op US Open

Daniil Medvedev zal zijn titel kunnen verdedigen op de US Open. Russen en Wit-Russen zijn daar wél welkom, laat de organisatie van het grandslamtoernooi weten.

Het volgende grandslamtoernooi dat op de kalender staat, is Wimbledon. Het is het enige toernooi van dat niveau dat Russiche en Wit-Russische spelers en speelsters uitsluit. Dat betekent onder meer dat Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, niet van de partij zal zijn.

Later dit jaar is er ook nog de US Open, het grandslamtoernooi dat in 2021 gewonnen werd door Medvedev. "De USTA zal atleten uit Rusland en Wit-Rusland toelaten om deel te nemen aan de US Open, maar enkel onder een neutrale vlag", nemen ze op de US Open een andere beslissing dan op Wimbledon.

USTA Statement Regarding Russian and Belarusian Players: — US Open Tennis (@usopen) June 14, 2022

De Amerikaanse tennisfederatie, die eigenaar is van de US Open, bevestigt dat in een officiële verklaring. "Net als de andere Grand Slams, de ITF, de ATP en WTA, veroordeelt de USTA de invasie in Oekraïne. We erkennen dat unieke omstandigheden effect hebben op de beslissingen van elke organisatie. Op basis van onze omstandigheden zal de USTA alle spelers, ongeacht hun nationaliteit, laten meedoen aan de US Open 2022."