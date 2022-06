Greet Minnen geeft forfait voor kwartfinale van dubbelspel

Greet Minnen en de Slovaakse Tereza Mihalikova hebben forfait gegeven in de kwartfinale van het dubbelspel in het Italiaanse Gaiba.

De topreekshoofden gaven woensdag forfait in het dubbelspel voor de kwartfinales. Waarom dat gebeurde is momenteel nog niet duidelijk.

Normaal zouden de twee spelen tegen de Russische Vitalia Diatchenko en de Georgische Oksana Kalashnikova voor een plaatsje in de halve finale.

Minnen was eerder al uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in de eerste ronde van de Oekraïense Kateryna Baindl.