Geen stunt: David Goffin verliest van nummer 1 Daniil Medvedev

David Goffin heeft niet kunnen stunten tegen de Russische nummer 1 Daniil Medvedev. Hij verloor in 2 sets.

Op het grastornooi in het Duitse Halle stond David Goffin in de 1e ronde meteen tegen de Rus Daniil Medvedev. Hij is de nummer 1 van de wereld.

In de 1e set liep Medvedev meteen 4-1 uit. Goffin probeerde wat hij kon, maar het ging snel naar 6-3. In set 2 verloor Goffin meteen zijn 1e 2 opslagspellen. Hij kreeg daarna zelf nauwelijks kansen om te breaken en ook de 2e set verloor hij kansloos met 6-2.

Goffin kan zo niet stunten tegen de nummer 1 van de wereld. Het was de 1e wedstrijd van Goffin sinds zijn blessure die hij opliep tijdens Roland Garros.