Alison Van Uytvanck wint vlot het Belgische duel in Gaiba van Ysaline Bonaventure

Alison Van Uytvanck heeft in de 2e ronde van het WTA-tornooi in Gaiba het Belgische duel gewonnen. Ze was in 2 sets duidelijk te sterk voor Ysaline Bonaventure.

Op het WTA-tornooi in Gaiba stond in de 2e ronde een Belgisch duel op het programma. Alison Van Uytvanck en Ysaline Bonaventure stonden tegenover elkaar. Van Uytvanck is het 1e reekshoofd in Gaiba en dat liet ze in de 1e set meteen zien. Ze won die met 6-2. In de 2e set liep Van Uytvanck meteen 5-0 uit. Ze gunde Bonaventure nog 2 spelletjes, maar na 45 minuten maakte ze een einde aan de wedstrijd. In de kwartfinales speelt Van Uytvanck tegen de Zwitserse Ylena In-Albon.