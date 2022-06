Ysaline Bonaventure vlot naar de 2e ronde in Gaiba

Ysaline Bonaventure heeft zich kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het WTA-tornooi in Gaiba. Ze was in 2 sets te sterk voor de Russische Elina Avanesyan.

Op het WTA-tornooi van Gaiba stond Ysaline Bonaventure in de 1e ronde tegenover de Russische Elina Avanesyan. In de 1e set ging Bonaventure meteen door de opslag en liep zo 4-2 uit. Nadien ging ze nog eens door de opslag. Bonaventure won de 1e set met 6-2. Ook in set 2 liep ze een break uit, maar Avanesyan kon terugkomen tot 5-5. Er kwam een tiebreak. Daarin was Bonaventure duidelijk te sterk: 7-4. Bonaventure kan het in de 2e ronde opnemen tegen Alison Van Uytvanck. Zij moet nog spelen tegen de Italiaanse Cristiana Ferrando.