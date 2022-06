Tennistoernooien: sprookje voor Nederlander tegen Medvedev en Berrettini klopt Murray, geen titel voor Sabalenka

Soms komen sprookjes uit. Dat heeft een Nederlandse wildcard mogen ervaren tegen Medvedev. Elders klopte Berrettini Murray in de finale.

Weer heel wat tennistoernooien kenden in het weekend hun ontknoping. Op Rosmalen had wildcardspeler Tim van Rijthoven in eigen land het tot de finale geschopt. Daarin wachtte nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev. Van Rijthoven legde de Rus ook nog over de knie met 6-4 en 6-1. In de vrouwenfinale klopte Alexandrova Sabalenka met 7-5 en 6-0.

BLESSURE BIJ MURRAY

In Stuttgart ging de finale tussen Matteo Berrettini en Andy Murray. Mooie affiche, maar Murray kreeg in de loop van de match last van een blessure. Zo werd het aan het eind van de partij een moeilijke zaak voor de Schot. Berrettini zag zijn kans en pakte de titel met 6-4, 5-7 en 6-3.

Ook in Nottingham werd er getennist en konden iets minder grote namen een gooi doen naar toernooiwinst. Bij de mannen triomfeerde Dan Evans tegen Jordan Thompson met tweemaal 6-4. Bij de vrouwen was Haddad Maia in de finale te sterk voor Riske. Het werd 6-4, 1-6 en 6-3.