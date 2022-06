Greet Minnen gaat in Gaiba vlot naar de volgende ronde van het dubbel

Greet Minnen heeft zich samen met de Slovaakse Tereza Mihalikova kunnen plaatsen voor de volgende ronde in het dubbel. Ze waren op het WTA-tornooi in Gaiba te sterk in 2 sets.

Op het dubbeltornooi van Gaiba is Greet Minnen samen met de Slovaakse Tereza Mihalikova het 1e reekshoofd. In de 1e ronde speelden ze tegen een Litouws-Australisch duo. Set 1 ging naar Minnen en Mihalikova. Ze hadden aan 1 break genoeg: 6-3. In de 2e set ging het eerst gelijkop tot 3-3. Daarna gingen Minnen en Mihalikova door de opslag van de tegenstandsters. Het werd 6-4 en ze gingen zo na iets meer dan een uur door naar de volgende ronde.