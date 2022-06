Al bijna een jaar niet gespeeld maar Federer denkt nog niet aan afscheid: "Op de tour in 2023? Ja, zeker en vast"

Het is nu al bijna een jaar geleden dat Roger Federer zijn vorige match speelde. Met een afscheid is de Zwitser nochtans niet bezig, integendeel.

Zijn laatste partij dateert van 7 juli 2021 op Wimbledon. Sindsdien werd Federer verschillende keren geopereerd aan zijn knie en daar is hij nu nog altijd van aan het revalideren. Wimbledon van dit jaar gaat hij zeker overslaan, maar het is nog steeds de bedoeling om terug te keren.

MEEDOEN AAN LAVER CUP EN IN BASEL

Het dagblad Tages-Anzeiger vroeg hem of hij in 2023 weer zijn plek wil innemen op de ATP Tour. "Ja, zeker en vast", klinkt het. "Hoe en waar, dat weet ik nog niet. Maar dat is het idee dat erachter zit. Voorlopig heb ik enkel deelname aan de Laver Cup en het toernooi van Basel gepland. Na Basel zit het seizoen er trouwens op."

Dit jaar hoeven we dus niet veel meer van hem te verwachten, maar Federer zet zijn zinnen op een volwaardige terugkeer op de tour in 2023. "Ik heb goede hoop. Ik heb al een lange weg afgeleged", besluit de tennislegende.